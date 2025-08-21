Zelenski’nin Putin ile görüşmek için tek şartı var: Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı…

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı lider görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söyledi.

ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK GARANTİSİ ŞARTI

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.

MACRON DÜN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Söz konusu güvenlik garantisinin ne içerdiği henüz netlik kazanmasa da Macron, basına, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı; bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak."