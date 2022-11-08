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Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayımladığı görüntülü mesajında Rus güçlerinin dün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:19
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Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi

Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus kuvvetlerinin bugün de ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

"HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Rusya'nın saldırılarına gittikçe daha etkili bir şekilde karşılık verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek yeni sistemler de aldık. Ukrayna hava sahası elbette yüzde yüz korunmuyor ama yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

Ülkesindeki cephelerin güney ve doğu taraflarında sürdürdükleri karşı saldırı operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ettiklerini, en yoğun çatışmaların Donetsk'te yaşandığını kaydeden Zelenskiy, Rus güçlerin Donetsk cephesinde büyük kayıplar verdiğini iddia etti. Ukrayna'ya karşı savaşan Rus askerlerine seslenen Zelenskiy, onları Ukrayna ordusuna teslim olarak hayatlarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'da stratejik öneme sahip "Motor Sich", "KrAZ", "Ukrnafta", "Ukrtatnafta" ve "Zaporijya Transformer" firmalarının devletin kontrolüne geçmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenskiy, söz konusu firmaların altyapılarının ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, Mısır'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam ettiğini hatırlatarak, iklime "önem" veren tüm tarafları Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'ya tepki vermeye davet etti. (AA)

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