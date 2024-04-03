Zelenskiy açıkladı: Rusya sadece 1 ayda 400’den fazla füze fırlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Zelenskiy açıkladı: Rusya sadece 1 ayda 400’den fazla füze fırlattı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya mart ayında gerçekleştirdiği saldırılarda 400’den fazla füze, 600’den fazla İHA ve 3 bini aşkın güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Zelenskiy açıkladı: Rusya sadece 1 ayda 400’den fazla füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Rusya saldırılarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Zelenskiy paylaşımında, sadece mart ayında Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'den fazla çeşitli tip füze, 600'ün üzerinde "Şahed" İHA ve 3 bini aşkın güdümlü bomba kullandığını aktardı.

Zelenskiy paylaşımında, "Ukrayna'nın farklı şehir ve köyleri bu terörden zarar görüyor, Rusya özellikle cephe hattı bölgelerini ve sınır topluluklarını sert şekilde vuruyor" ifadelerini kullandı.

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