Zelenskiy açıkladı! Rusya'dan Kiev’e hava saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde düşman, Kiev'in merkezine balistik bir saldırı başlattı. Bölge düşen molozlardan etkilendi. Dört kişinin öldüğü doğrulandı ve üç kişi yaralandı. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Konut binaları, bir metro istasyonu, mağazalar, kafeler ve diğer sivil altyapı hasar gördü" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya kentine de saldırı düzenlediğini belirterek, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.