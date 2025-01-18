Zelenskiy açıkladı! Rusya'dan Kiev’e hava saldırısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zelenskiy açıkladı! Rusya'dan Kiev’e hava saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde düşman, Kiev'in merkezine balistik bir saldırı başlattı. Bölge düşen molozlardan etkilendi. Dört kişinin öldüğü doğrulandı ve üç kişi yaralandı. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Konut binaları, bir metro istasyonu, mağazalar, kafeler ve diğer sivil altyapı hasar gördü" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya kentine de saldırı düzenlediğini belirterek, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy açıkladı! Rusya'dan Kiev’e hava saldırısı

Zelenskiy açıkladı! Rusya'dan Kiev’e hava saldırısı

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