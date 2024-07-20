Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüştüğünü ve onu Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti. Ayrıca, Pensilvanya'daki korkunç saldırıyı kınadığını ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için Amerikan desteğinin önemini vurguladı.

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ABD'den aldıkları yardımlar için her zaman minnettar olduklarını ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıklarını da paylaştı.

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