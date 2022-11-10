10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını söyledi. Zelenskiy, "Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz." dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 03:08
Takip Et

Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz

Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı. Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, her şey için savaştıklarını düşmanın açıklamalarına güvenmediklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığının, "Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğine" ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün enformasyon alanında çok fazla neşe var ve bunun nedeni açık. Ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır.

Cephede devam eden karşı saldırı hakkında fazla bilgi paylaşmak istemediğini aktaran Zelenskiy, "Ne güneyde, ne doğuda, ne de başka bir yerde operasyonlarımızın tüm detaylarıyla düşmanı kesinlikle beslemeyeceğim. Sonucu elde ettiğimizde bunu mutlaka herkes görecek." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sahada gücünü gösterdiğini kaydederek şöyle devam etti:

Ama şunu anlamalısınız; Güç (karşıdan) hissetmediği sürece kimse bir yeri terk etmez. Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz. Herson, Kahovka, Donetsk ve diğer şehirlerimizin kurtuluşunu böyle sağlayacağız. Ama bu kesinlikle bizim çabalarımızın, savunma operasyonlarımızın sonucu olacak." diye konuştu.

"PROVOKASYON GİRİŞİMLERİNDEN UZAK DURUN"

Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Kahovka şehrinde yer alan hidroelektrik santrali barajını patlatma ihtimali olduğunu öne süren Zelenskiy, Rus güçlerine bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma çağrısında bulundu. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
2
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
3
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
5
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.