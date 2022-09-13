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Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında karşı atağa geçerek işgal edilen toprakların geri alınmaya başlandığını söyleyerek, "Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı" dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 00:15
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Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı

Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında 200 günün geride kaldığını hatırlatarak, yine Rusya'yı terör devleti olmakla suçladı. Tarihte hiçbir devletin Rusya'nın yaptıklarını yapmadığını savunan Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşananları anlatarak, "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon terörü mevcut. Rus provokasyonları ve santral topraklarının bombalanması Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı bir radyasyon felaketinin eşiğine getirdi. Dünyadaki birçok ülke enerji kaynakları, elektrik ve ısınma fiyatlarındaki dramatik artıştan dolayı acı çekiyor. Rusya, Avrupa'daki gaz piyasasını kasten istikrarsızlaştırıyor. Bu, Rusya'nın çok alaycı ve tamamen hesaplanmış bir taktiği. Neyse ki ortaklarımız, Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile birlikte bir tahıl ihracatı girişimi gerçekleştirmeyi başardık. Rusya, limanlarımızın ablukasını kaldırmak zorunda kaldı. Ama şimdi yine abluka tehdidinde bulunuyor" dedi.

"TERÖR DEVLETİNİN VATANDAŞLARI HALA AVRUPA'YA GİDEBİLİYOR"

Bazı ülkelerin halen Rusya ile birlikte çalışmaya devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, "Hala Rusya devletinin terörizmi desteklediğine yönelik resmi bir tanıma söz konusu değil. Terör devletinin vatandaşları hala dinlenmek ve alışveriş yapmak için Avrupa'ya gidebiliyor ve Avrupa vizesi alabiliyor. Hiç kimse bu kişilerin işgal altındaki Ukrayna topraklarından yeni dönen katiller olup olmadığını bilmiyor" derken, Rus propagandası yürüten birçok kişi ve kurumun da Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK YENİ SALDIRILAR MEVCUT"

Zelenskiy, Rus saldırıları sonucunda Donbass bölgesindeki birçok kentte elektrik kesintileri yaşandığını da hatırlatırken, bu sorunun giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Birçok bölgeye yeniden elektrik verildiğini belirten Zelenskiy, "Dnipropetrovsk, Poltava, Sumi ve Harkov bölgelerinin enerji altyapısı yenilendi. Ama bugün enerji tesislerine yönelik yeni saldırılar mevcut. Benim adıma Ukrayna Başbakanı bugün Enerji Bakanlığı, Bölgeler Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Naftogaz ile bir toplantı yaptı. Rus terörünün tüm bu tezahürlerine hızla yanıt vermek için bir koordinasyon merkezi oluşturulacak" dedi.

Ukrayna ordusunun eylül ayı başından beri kaybedilen toprakları geri almaya yönelik taarruzlar başlattığını belirten Zelenskiy, "Eylül ayının başından bugüne kadar askerlerimiz Ukrayna topraklarının doğu ve güneyinde 6 bin kilometrekare alandan fazlasını kurtardı. Birliklerimizin harekatları devam ediyor" diyerek, bu operasyonlarda görev alan askeri birimlere ayrı ayrı teşekkür etti.

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