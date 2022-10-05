5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz

Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun karşı saldırı kapsamında ülkenin güneyinde "hızlı ve güçlü hareketler" yaptığını söyledi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 00:33
Takip Et

Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz

Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz
+
Aa
-

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cepheden "güzel haberler" olduğunu aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatı kapsamında ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor. Düzinelerce yerleşim yeri, yalnızca bu hafta Rusya'nın sözde referandumundan muaf tutuldu" dedi.

Herson bölgesinde Zolota Balka, Ukrainka ve Davidiv Brid'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim birimlerinin Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Zelenskiy, "Askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi tüm topraklarımızdan kovmamız an meselesi" ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
2
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
3
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
4
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
5
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor
6
﻿Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor
﻿Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor
﻿Asla diyenlerin oranında büyük patlama
7
﻿Asla diyenlerin oranında büyük patlama
﻿Asla diyenlerin oranında büyük patlama
﻿ Putin'in kısmi seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısı açıklandı
﻿ Putin'in kısmi seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısı açıklandı
﻿ Putin'in kısmi seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısı açıklandı
﻿AB'de yeni asgari ücret yasası onaylandı
﻿AB'de yeni asgari ücret yasası onaylandı
﻿AB'de yeni asgari ücret yasası onaylandı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı
﻿Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz
﻿Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz
﻿Zelenskiy: Güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.