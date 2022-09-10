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Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 00:31
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Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı

Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetler, Harkiv bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.

"BÖLGEYİ KONTROL ETMEK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR"

Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini duyurmuştu.

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu. (AA)

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