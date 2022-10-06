6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı

Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sadece bugün içinde Herson bölgesindeki 3 yerleşim yeri tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 06:06
Takip Et

Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı

Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı
+
Aa
-

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna'nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ordusunun, Rus güçlerin daha önce ele geçirdiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrolün sağlaması için mücadele sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, Herson bölgesinde 3 yerleşimi daha kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Sadece bugün içinde Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimler, sözde referandumdan kurtarıldı ve istikrara kavuştu. Mücadele devam ediyor" dedi.

OECD'YE BAŞVURU YAPILDI

Ukrayna olarak 38 devletin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik için başvurduklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar demokrasilerdir, bunlar piyasa ekonomileridir, dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya'dan Japonya'ya, ABD'den Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak"

Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verdiklerini de aktardı.

"ZOR BİR KIŞ OLACAK"

Bugün hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını aktaran Zelenskiy, "Açık söylüyorum; kış zor olacak ama onu geçmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz. Hazırlamak için çalışıyoruz" dedi.

Luhansk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımında, bugün öğlen saatlerinde Donbas'ta Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçildiğini bildirdi.

6 küçük yerleşimin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü altına alındığını belirten Gaidai, "Sabaha kadar daha fazla olabilir" dedi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
1
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
3
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
5
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
6
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
7
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
﻿Sabancı Üniversitesi personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi personel alacak
﻿Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Herson'da bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı
﻿240 milyon yıl öncesine ışık tutan araştırma! Sürüngenlere dair önemli gelişme
﻿240 milyon yıl öncesine ışık tutan araştırma! Sürüngenlere dair önemli gelişme
﻿240 milyon yıl öncesine ışık tutan araştırma! Sürüngenlere dair önemli gelişme
﻿Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
﻿Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
﻿Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.