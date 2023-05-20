Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantıda, Ukrayna'nın insani amaçlı mayın temizleme araçları ve mobil hastanelerdeki ihtiyaçlar gibi konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Söz konusu ziyaretle Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisini gerçekleştirmiş oldu.

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davet edilmişti.