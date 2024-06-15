Zelenskiy ile Harris görüşmesinde 1,5 milyar dolarlık yardım anlaşması

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "ABD'nin ülkemizin ihtiyaçları için 1,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırma taahhüdünü duyurduğu için Harris'e teşekkür ettim" dedi.

Zelenskiy, ayrıca, açıklanan askeri yardım paketleri ve hava savunma sistemleri anlaşmalarının uygulanması ile cephe hattındaki durumu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Açıklanan ABD askeri yardım paketlerindeki silahların teslimatı, Başkan Biden ile İtalya’da vardığımız Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin anlaşmaların uygulanması ve cephe hattındaki durumu ele aldık” dedi.