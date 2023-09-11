Zelenskiy ‘Kabul etmek zorundayız’ diyerek açıkladı: Mutlu sonumuz olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yaşadığı çatışmaların mutlu sonla biten bir film gibi sona ermeyeceğini söyledi. Durumu kabul etmek zorunda olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rusya ile devam eden savaşın 1,5 saatlik bir film olmadığını belirten Zelenskiy, "Hepimiz başarıya ulaşmak ve mutlu son elde etmek istiyoruz. Öncelikle bu, bir buçuk saatlik film değil. Karşı taarruzdan bahsediyoruz. Bu, mutlu sonu olan bir film değil. Mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik. Mutlu son olmayacak. Bunu kabul etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin büyük direnişle karşı karşıya olduğunu ve karşı taarruzun zor geçtiğini açıklamıştı.