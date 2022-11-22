22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Kiev ve bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunları yaşanıyor

Zelenskiy: Kiev ve bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunları yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri ile ilgili, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun "ağır" olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 02:58
Takip Et

Zelenskiy: Kiev ve bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunları yaşanıyor

Zelenskiy: Kiev ve bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunları yaşanıyor
+
Aa
-

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 271. gününde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak" ifadesini kullandı.

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenskiy, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun "ağır" olduğunu açıkladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
1
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
3
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
4
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
6
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
﻿Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
﻿Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
﻿İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
﻿İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
﻿İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
﻿Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi
﻿Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi
﻿Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi
﻿Rusya Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu, bu kış milyonlarca hayat tehdit altında
﻿Rusya Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu, bu kış milyonlarca hayat tehdit altında
﻿Rusya Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu, bu kış milyonlarca hayat tehdit altında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.