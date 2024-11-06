Zelenskiy, Kuzey Kore askerleriyle çatışma yaşandığını doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, bu gelişmenin dünyada yeni bir istikrarsızlık yarattığını belirtti. Zelenskiy, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasına karşı çıkanlara teşekkür etti ve terörün, yeterli tepkiyle karşılaşmadığında bir virüs gibi yayılabileceğini ifade etti. Bu nedenle, uluslararası camianın tepkilerinin güçlü ve yeterli olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi ve dünya ülkelerine, Rusya'nın savaşını tırmandırma çabalarına karşı birleşerek bu adımları başarısız kılmak için her şeyi yapma çağrısında bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamaları, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un dün yaptığı açıklamayla örtüşüyor. Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini ve bu çatışmanın küçük çaplı olduğunu belirtmişti. Ancak bu çatışmanın büyük bir askeri seferberlik düzeyinde olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, Kuzey Kore askerlerinin ilk kez ateş altına alındığını belirtti.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesi, uluslararası arenada büyük tepkilere yol açmış ve bu çatışma, Rusya-Ukrayna savaşının daha da genişlemesi ve karmaşıklaşması endişelerini artırmıştır.