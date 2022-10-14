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Zelenskiy: Macron bana hep 'WhatsApp'tan ara' der

Avrupalı liderlerle sıcak ilişkileri olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Macron bana hep şunu söyler: 'Beni Whatsapp'tan ara'. Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 06:35
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Zelenskiy: Macron bana hep 'WhatsApp'tan ara' der

Zelenskiy: Macron bana hep 'WhatsApp'tan ara' der
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonuna konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa liderleriyle sıcak ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, Macron'un ondan WhatsApp’tan aramasını istediğini belirtti.

Zelenskiy, "Gerçekten de (Eski İngiltere Başbakanı) Boris Johnson, (Polonya Cumhurbaşkanı) Andrzej Duda ile yakın ilişkilerimiz var. Letonya ve Litvanya, her an arayabildiğim ülkeler. Emmanuel Macron bana hep şunu söyler: 'Beni Whatsapp’tan ara'. Gerçekten de bu bahsettiğim liderlerle çok şeyimiz var. Protokole göre değil, hızlıca konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik son saldırıların ardından onu ilk arayanların Scholz, Duda ve Macron olduğunu dile getirdi.

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