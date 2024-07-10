Zelenskiy Modi’ye küstü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, beş yıl aradan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geldi.

Modi'nin bu ziyareti, Haziran ayında üçüncü kez Başbakan seçilmesinin ardından gerçekleşti ve Moskova'da Putin'in resmi konutunda düzenlenen gayri resmi bir görüşme ile başladı. Putin, Modi'yi yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, uzun yıllardır Hindistan hükümeti başında yaptığı çalışmaların meyvesi olarak gördüğünü ifade etti.

Putin ayrıca Modi'nin enerjik ve kendi fikirlerine sahip bir lider olduğunu vurgulayarak, Hindistan'ın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve nüfus açısından da en büyük ülkesi olduğunu belirtti.

Modi ise Rusya'yı her zaman dost ve yardımsever bir ülke olarak gördüklerini dile getirerek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi çabalarından Putin'e teşekkür etti.

Ancak bu buluşma, Ukrayna'nın birçok bölgesine dün düzenlenen füze saldırılarının gölgesinde gerçekleşti. Saldırılarda 38 kişi hayatını kaybederken, 190 kişi de yaralanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Modi'nin bu ziyaretine tepki göstererek, "Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir" açıklamasında bulundu.