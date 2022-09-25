25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 21:40
Takip Et

Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
+
Aa
-

Zelenskiy, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenskiy, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Referandum, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır"

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır" değerlendirmesinde bulundu.

Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelenskiy, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
4
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
5
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.