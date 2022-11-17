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Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin, "Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık" dedi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 19:20
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Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor

Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili olarak Zelenskiy, "Ben yüzde yüz bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.

Zelenskiy, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğine işaret etti.

"Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız" diyen Zelenskiy, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.

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