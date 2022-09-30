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  • Zelenskiy Putin’e kapıları kapattı: Putin’den sonraki başkanla görüşeceğiz. Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak eden Putin Zel

Zelenskiy Putin’e kapıları kapattı: Putin’den sonraki başkanla görüşeceğiz. Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak eden Putin Zelenskiy’i masaya davet etmişti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenski, Putin’in masa davetine “"Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:00
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Zelenskiy Putin’e kapıları kapattı: Putin’den sonraki başkanla görüşeceğiz. Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak eden Putin Zelenskiy’i masaya davet etmişti

Zelenskiy Putin’e kapıları kapattı: Putin’den sonraki başkanla görüşeceğiz. Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak eden Putin Zelenskiy’i masaya davet etmişti
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Rusya'nın görkemli bir imza töreniyle Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den NATO'ya flaş bir çağrı geldi.

Zelenski açıklamasında "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin "hızlandırılmış üyelik" çağrısının, Rusya'nın ilhak töreninden hemen sonra yapılması dikkat çekti.

PUTİN NE DEMİŞTİ?
Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Putin, “Batı'nın beni duymasını istiyoruz; bu dört bölgedeki insanları artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız.” dedi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz.” dedi.

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