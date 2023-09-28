Zelenskiy Rus saldırılarına karşı konuştu: Hava kalkanlarımızı güçlendirmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaş hakkında konuşurken, 'hava kalkanlarımızı güçlendirmeliyiz' dedi.

KAYNAK: AA
Zelenskiy Rus saldırılarına karşı konuştu: Hava kalkanlarımızı güçlendirmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğini belirterek, "Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Stoltenberg ile "anlamlı bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine değinerek, "Ukrayna'nın ittifakın hukuki üyesi olması, zaman meselesidir. Bu zamanı yaklaştırmak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna, şu anda tüm NATO üyelerini birleştiren ortak özgürlük alanını savunuyor." diyen Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın başlattığı bu sebepsiz ve suç teşkil eden savaşta zaferi sadece devletimiz için değil tüm kıta için uzun vadeli güvenlik ve barışı garanti altına alacaktır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ittifakın silah taktiklerini başarılı bir şekilde kullanmakta ve geliştirmekte olduğuna işaret ederek, "Gerçekliğin kendisi, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğinin tamamen doğal ve hem Ukrayna'yı hem de NATO'yu güçlendiren bir üyelik olacağının kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın geri çekileceği ve kaybedeceği şekilde baskı yapmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu bağlamda üye devletlerin ek hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu görüştük. Genel sekreter bu konuda bize yardımcı olmak ve ittifak üyesi devletleri harekete geçirmek için çaba sarf etmeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya üzerinde, buna uygun bir baskı yoğunluğuna ve hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

zelenskyv.jpg

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü Güncel
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler Spor
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler Güncel
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den Güncel
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı