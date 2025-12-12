Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantileri için oluşturulan "İstekliler Koalisyonu"nun toplantısına katıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi.

Zelenskiy, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalara da değindi.

Söz konusu 20 maddelik planı revize ederek dün ABD tarafına ilettiklerini anımsatan Zelenskiy, savaşın sonlanması durumunda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önlemek için "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına desteğin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ülkesine yardım eden müttefiklere teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Herkesi, dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanımı konusunda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye çağırıyorum." diye konuştu.

"UKRAYNA, DEMOKRASİDEN KAÇMIYOR"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönündeki çağrılarını da değerlendirdi.

Trump ile her türlü formatın içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump, Ukrayna'daki seçimler konusunda daha fazla söz ederse şunu tamamen açık bir şekilde söylemek isterim ki seçimleri yapmayı deneyebiliriz. Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor." dedi.

Savaşın sürdüğü bir ülkede seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Seçimlerin yapılması gerekiyorsa en azından seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı. Bu, görüşülmesi gereken bir konudur. Açıkçası, biz Ukrayna'da Amerika'nın bu konuda Rus tarafıyla görüşmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.