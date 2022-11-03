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Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile yürütülen yoğun diploması trafiği sonucu Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasına göre Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 04:16
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Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek

Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek
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Zelenskiy yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya ile ülkesi arasında devam eden savaşın 252. gününde gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy, ülkesinden tahıl ihracatının sürdürülmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu sürecin devam etmesine destek verdiğini belirterek, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek. Rus şantajı hiçbir sonuç vermedi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Karadeniz'in güvenliği konuları, Kırım Platformu ile ilgili çalışmaları, Ukraynalı savaş esirlerinin ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Esarette kalan herkesi hatırlıyoruz, herkesi serbest bırakacağız" dedi.

''EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DONETSK CEPHESİNDE SÜRÜYOR''

Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeler hakkında ordunun yetkilileri ile toplantı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, bu toplantıda cephedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Ukrayna genelinde en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu bölgede yoğun Rus saldırılarına karşı başarılı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'dan güvenlik garantileri talep ettiğini belirten Zelenskiy, Moskova yönetiminin savaş başlamadan önce de ABD'den benzer güvenlik garantileri istediğini ifade ederek, "Bu, hem Rus saldırganlığının başarısızlığını hem de birlik halinde kaldığımızda ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Zelenskiy, "Ve tüm Ukrayna'nın özgür olduğunu ve özgür kalacağını garanti ediyoruz" diye konuştu. (AA)

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