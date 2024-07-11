Zelenskiy: "Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konferansı düzenleyeceğiz"

Kaynak: İHA
Zelenskiy: "Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konferansı düzenleyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin başkenti Washington DC’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için teşekkür etti.

Kırım Tatarları için özel teşekkür

Zelenskiy, Erdoğan’ın Ukrayna’daki insanların evlerine dönme çabalarına ve özellikle Kırım Tatarlarının dönüşüne dikkat çektiğini ve bu çabalar için minnettarlığını ifade ettiğini söyledi. Zelenskiy, bu çalışmaların süreceği konusunda Erdoğan’a güvence verdiğini belirtti.

Zelenskiy, barış zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye’de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu. Bu konferansın, bölgesel ve küresel gıda güvenliği ile denizlerde seyrüsefer özgürlüğünü ele alacağını vurguladı.

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