Zelenskiy, Ukrayna ve Japonya Arasında 10 yıllık güvenlik anlaşmasını duyurdu

Kaynak: AA
Zelenskiy, Ukrayna ve Japonya Arasında 10 yıllık güvenlik anlaşmasını duyurdu

İtalya'da devam eden G7 Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ile Japonya arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık bir destek sağlayacağını belirtirken, Japonya'nın 10 yıl boyunca Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Anlaşmanın içeriğine değinen Zelenskiy, güvenlik ve savunma yardımı, insani yardım, teknik ve mali işbirliğini kapsadığını aktardı. Ayrıca, Japonya'ya sarsılmaz dayanışması ve uluslararası hukuku korumaya olan bağlılığı için teşekkür etti.

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer müttefikleriyle uzun vadeli destek anlaşmaları imzalayarak uluslararası alanda güçlü bir dayanışma sergilemişti. Ukrayna'nın ABD ile de benzer bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

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