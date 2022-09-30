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Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerine karşı ülkenin doğusunda önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:58
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Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık

Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık
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Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülü mesajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, "Ülkemizin doğusunda önemli sonuçlarımız var. Bu konuda zaten yeterince kamu bilgisi var. Herkes Donetsk bölgesindeki Liman'da neler olduğunu duydu. Bunlar bizim için çok şey ifade eden adımlar." dedi.

"TÜM TOPRAKLARIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRMELİYİZ"

Ukrayna güçlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm topraklarımızı özgürleştirmeliyiz ve bu, uluslararası hukukun ve insani değerlerin Rusya kadar küstah bir devlet tarafından bile ihlal edilemeyeceğinin en iyi kanıtı olacaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesi nedeniyle acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kuruluna ilişkin "Bugün Ukrayna kendini savunma kararı aldı. Hepsi hayata geçirilecek. Zaferimiz için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

LİMAN ŞEHRİ

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bilgisi verildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmasa da yerel basında, şehirdeki Rus güçlerinin Ukrayna tarafından çembere alınmakta olduğu yönünde iddialar yer aldı. (AA)

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