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Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'

Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 05:15
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Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'

Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
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Ukrayna Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'dan devlet nişanı aldı.

Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin "asla" Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."

Baykar'ın ürettiği Bayraktar SİHA'ları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı mücadelesinde oynadığı rol ile dünya medyasının dikkatini çekmişti. Bayraktar, Litvanya halkının Ukrayna'ya SİHA almak için para toplamasının ardından Ukrayna'ya ücretsiz olarak Bayraktar TB2 SİHA vermişti.

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