Zelenskiy'den dikkat çeken ateşkes açıklaması: 'Masaya oturmaya hazırız'

Zelenski, görüşmelerin çeşitli formatlarda yapılabileceğini ancak toprak bütünlüğü ve güvenlik gibi karmaşık konularda hızlı bir anlaşmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden çatışmalara son verebilecek bir ateşkesin ardından yürütülebilecek olası müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenski, ateşkesin sağlanması halinde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

ATEŞKES SONRASI MÜZAKERE HAZIRLIĞI

Zelenski, Rusya ile bir ateşkesin ardından masaya oturma konusundaki tutumlarını net bir şekilde ortaya koydu. Ukrayna lideri, konuyla ilgili olarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARMAŞIK KONULAR VE ANLAŞMA ZORLUĞU

Görüşmelerde ele alınması beklenen konuların karmaşıklığına dikkat çeken Zelenski, toprak bütünlüğü, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çetin meselelerin bulunduğunu vurguladı. Zelenski, bu konularda hızlı bir anlaşmaya varmanın zor olacağını belirterek, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" dedi.

LONDRA'DA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan, Zelenski daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna arasındaki 'koşulsuz ateşkes' konusunu ele alacağını duyurmuştu. Bu toplantının, ateşkesin zemininin oluşturulması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.