Zelenskiy'den flaş istifa açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Zelenskiy'den flaş istifa açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümünden hemen önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da barış için başkanlığı bırakmaya hazırım" dedi.

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"UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLURSA, GÖREVİMİ BIRAKIRIM"

Zelenskiy, Ukrayna'da için barış anlamına gelecekse başkanlık görevini bırakmaya hazır olduğunu söyledi ve bunun karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istediğini dile getirdi.

"TRUMP'IN DEDİĞİ KADAR BORCUMUZ YOK"

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna'nın ortağı ve Kiev ile Moskova arasında basit bir arabulucudan daha fazlası olarak görmek istediğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca Trump için "Gerçekten sadece arabuluculuktan daha fazlası olmasını istiyorum... Bu yeterli değil" dedi.

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