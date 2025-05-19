Zelenskiy’den müzakereler için kritik talimat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zelenskiy’den müzakereler için kritik talimat

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olan müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile yapılacak olan gelecek müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi. Zelenskiy, "Daimi bir genişletilmiş ulusal müzakere heyeti oluşturulması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, heyette hangi isimlerin yer alacağını paylaşmadı. Zelenskiy, "Ayrıca, kilit meselelerin çözümüne yönelik bir liderler zirvesine de hazırız" dedi.


Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme gerçekleştirmişti.

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