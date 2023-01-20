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Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası

Putin hakkında zaman zaman kanser ve Parkinson hastalıklarıyla mücadele ettiği, hatta dublör kullandığı iddiaları dillendiriliyor. Zelenskiy çok konuşulacak bir iddia daha ortaya attı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 21:00
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Zelenskiyden Putinin yaşadığından emin değilim çıkışı

Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in öldüğünü ima eden Zelenskiy, "Hala yaşadığından emin değilim, kararları veren Putin olmayabilir" dedi.

Putin, sağlığı hakkındaki iddialar artarken kamuoyunun önünde de pek görünmüyor. Ortodoks Hristiyanların geleneksel ayinlerine katılmaması da Putin hakkındaki iddiaları pekiştirdi. Bu sırada Ukrayna lideri Zelenskiy ilginç bir iddia ortaya attı.

PUTİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ İMA ETTİ

Zelenskiy, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala hayatta olup olmadığını sorguladı.

Zelenskiy, Putin'in öldüğünü ima ederek şunları söyledi:

"Şu an kiminle konuşacağımı kestiremiyorum. Rusya Devlet Başkanının yaşadığından hala yaşadığından ya da kararları verenin o olduğundan emin değilim."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin ise Zelenskiy'i yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamasına yanıt olarak şunları kaydetti:

"Belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenskiy için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenskiy psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi."

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Eşref-i Mahlukat
20.01.2023 21:39
Zelenskiy hayatında ilk kez haklı. Putin maalesef 25 Aralıkta öldü. Allah taksiratını affetsin. 10 yıl içinde Çin, Rusya'nın kendi sırlarına yakın bir çok yeri işgal edecek.  
 
Rüya
20.01.2023 21:29
Bir sinema oyuncusu Başkan olursa rüyalarının sonu gelmez dün kırımdan bahsediyordu bu günde Putinnin üldüğünü rüyasında görmüş.  
 
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