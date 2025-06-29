Zelenskiy'den saldırı sonrası Avrupa'ya seslendi: "Hava savunması şart"

Ukrayna, 29 Haziran 2025 sabahına Rusya Federasyonu'nun gerçekleştirdiği yıkıcı bir hava saldırısıyla uyandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Rusya 477 kamikaze İHA ve 60 füze olmak üzere toplam 537 hava hedefiyle ülkeyi vurdu. Saldırıda Lviv, Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyi, Smila, Kremenchuk, Zaporizhzhia ve Mykolaiv bölgelerindeki konutlar ve altyapı tesisleri zarar gördü, Smila'da bir çocuk yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar hayatı sürdüren her şeyi vurdu. Çocuğun yaralandığı Smila'da bir konut isabet aldı. Acil servisler her yerde çalışıyor," dedi. Zelenskiy ayrıca, gece yedi hava hedefini başarıyla vuran ancak uçağını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmayı başarırken hayatını kaybeden F-16 pilotu Maksym Ustymenko'nun vefatı hakkında da konuştu. Zelenskiy, "Ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Tüm ölüm koşullarının açıklığa kavuşturulması talimatını verdim," ifadelerini kullandı.

Ukrayna F-16'sınını kaybetti

Ukrayna'nın son bir haftada 114'ten fazla füze, 1.270'ten fazla İHA ve yaklaşık 1.100 süzülme bombası saldırısına maruz kaldığını belirten Zelenskiy, uluslararası topluma seslenerek Ukrayna'ya daha fazla hava savunması sağlanması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "Savaş bitmeli, saldırgana baskı gerekli, koruma gerekli. Balistik füzelerden, roketlerden ve insansız hava araçlarından, terörden. Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor. Hayatları en iyi koruyan şey budur. Bunlar Amerikan sistemleri ve biz bunları almaya hazırız. ABD, Avrupa ve tüm ortaklarımızdan liderlik, siyasi irade ve destek bekliyoruz," diye ekledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın attığı 61 füze ve 477 İHA'dan 39 füze ile 249 İHA'yı imha ettiklerini bildirdi.