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Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 01:53
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Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
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Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

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