Zelenski’nin İstanbul şartı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zelenski’nin İstanbul şartı ortaya çıktı

Son Dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerede sadece Rusya lideri Putin'le görüşeceğini, Rusya delegasyonuyla görüşmek için İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı.

Ukrayna’dan üst düzey bir yetkili, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’nin perşembe günü İstanbul’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini, ancak Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşme yapmayacağını açıkladı.

Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Putin ile İstanbul’da görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da iki liderin İstanbul’da buluşması gerektiğini vurgulayarak, eğer katkı sağlayabileceğini düşünürse kendisinin de İstanbul’a gelebileceğini belirtmişti.

Rusya tarafı ise görüşmelere katılıp katılmayacağına ve katılımın hangi düzeyde olacağına dair henüz kesin bir karar vermediğini bildirdi.

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