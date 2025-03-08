Zelensky, ABD heyetiyle görüşecek

Ukrayna ve ABD arasında Beyaz Saray'da başlayan gerginlik, Vladimir Zelensky'nin geri adım atmasıyla çözülmeye başladı.

Kameraların önünde yaşana kavganın ardından Trump'tan özür dileyen ve ABD ile çalışmaya hazır olduklarını duyuran Zelensky, pazartesi günü Suudi Arabistan ziyaretinde ABD heyetiyle bir araya gelecek.

Zelensky, X hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasında verimli bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

"UKRAYNA BU SAVAŞI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE SONLANDIRMAYA HAZIR"

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin ele alındığı bilgisini veren Zelensky "Ukrayna, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak için her şeyi yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağına işaret eden Zelensky, salı günü ise orada Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini belirtti.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLERİ SÖYLEDİ

Zelensky, bu görüşmede ülkesini Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in temsil edeceğini kaydetti.

Ukrayna olarak yapıcı bir diyaloğa bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Zelensky, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barışı arıyor. Gerçek öneriler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek." ifadesini kullandı.