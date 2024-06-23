Zelensky’den hava savunma talebi

Kaynak: DHA
Zelensky’den hava savunma talebi

Rus füze saldırısında Harkiv’de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Harkiv’e yönelik saldırının ardından, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gece saatlerinde, Rusya’nın Harkiv’e gerçekleştirdiği füze saldırısında iki kişi yaşamını yitirdi ve birçok bina hasar gördü. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, üç füzenin atıldığını ve iki füzenin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin ise yaralandığı da belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, saldırının sonrasında hava savunma sistemlerine ihtiyaçlarını olduğunu kaydetti

220321110440-03-ukraine-monday-reset-03-21-intl.jpg“Ukrayna'nın bu bombaların taşıyıcılarını, özellikle de nerede olursa olsun Rus savaş uçaklarını imha etmek için gerekli güç ve araçlara ihtiyacı vardır. Bu adım atılmalıdır.” ifadelerini kullanan Zelensky, bütün ortaklarına minnettar olduğunu söylerken “Harkiv ve bölgesine yönelik Rus füze terörünün önemli ölçüde azalması, şehirlerimizi ve toplumlarımızı Rus bombalarından korumanın tamamen mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.” dedi

Zelensky, “Ukrayna için modern hava savunma sistemleri, Patriotlar ve pilotlarımızın F-16'lar için eğitimlerinin hızlandırılması ve en önemlisi silahlarımızın yeterli menzile sahip olması gerçekten gereklidir. Hayatların korunması için gerekli, sadece bu amaç için." açıklamasında bulundu.

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