Zeliha Aksaz Şahbaz'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası çok sert sözler

Kaynak: ANKA
Zeliha Aksaz Şahbaz'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası çok sert sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini 'Dikta rejimi yenilecek' diyerek gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini "Dikta rejimi yenilecek" diyerek gösterdi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hukuki değil, siyasi bir kararla tutuklanmıştır! Önce Ahmet Özer, şimdi Rıza Akpolat. Halkın iradesini yargı darbesiyle yeneceğini zanneden bu dikta rejimi yenilecek! Partimiz tüm üyeleriyle halkın belediye başkanlarının yanındadır!" dedi.

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