Zeliha Aksaz Şahbaz'dan şehir hastanesi tepkisi: Bütçesi ile 40-50 hastane yapılırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sayıştay'ın 2024 yılı Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aksaz Şahbaz, bütçeden şehir hastanelerine rekor ödeme yapıldığını belirterek "Sağlık Bakanlığı, 2025 bütçesinden KÖİ şehir hastanelerine sadece ağustos ayı sonuna kadar 76 milyar 201 milyon TL ödeme yaptı. Bu miktar, bu hastanelere için 2025 yılı bütçesinde ayrılan toplam tutarın (104.6 Milyar TL) yüzde 73'üne denk geliyor. Yıl sonunda bu oranın çok daha yukarılara çıkacağı açık" dedi.

Şehir hastanelerinin bütçe planlarının tutmadığını ve ödemelerin katlanarak arttığını kaydeden Aksaz Şahbaz, "2024 yılı için planlanan bütçe 83.7 milyar TL iken, gerçekleşme 90.5 milyar TL oldu. 2025'te ise bu artış hızı devam ediyor. Sadece 8 ayda ödenen bu 76 milyar TL ile, 200 yataklı tam teşekküllü 40-50 adet devlet hastanesi inşa edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

RAPORDAKİ TESPİTLERİ SIRALADI

Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'na yönelik 143 sayfalık Sayıştay Denetim Raporu'nun 40 sayfasının sadece şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere ayrıldığına dikkat çekerek rapordaki tespitleri şöyle sıraladı:

Zamansal ve Mali Revizyon Eksikliği: Yer teslimi yapılmadan inşaat başlanmasına rağmen yatırım/işletme süreleri revize edilmedi. Proje süreçleri tamamlanmadan ödemeler yapıldı.

Eksik Hizmete Tam Ödeme: Yaptırılmayan yatırım ve hizmetlerin bedeli için revizyon yapılmadı.

Ticari Alan İstismarı: Sözleşmeden çok daha fazla ticari alan kullanıldığı halde bu durum kira bedeline yansıtılmadı ve bedel Sağlık Bakanlığı'na ödenmedi.

Enerji ve Altyapı Eksiklikleri: Ticari alanlarda ve hizmet sunum alanlarında doğalgaz, elektrik ölçümleri eksik yapıldı; ısıtma/soğutma giderleri tahsil edilmedi.

KDV İstisnası Karşılıksız Kaldı: KDV istisnası karşılığında kira bedeli ve süresinden vazgeçilmesi gereken işlemler yapılmadı. Ruhsatsız Hizmet ve Ödeme (Kütahya Örneği): Kütahya Şehir Hastanesi yapı kullanım izni olmadan açıldı, Hemodiyaliz Ünitesi bu nedenle açılamadı ancak Bakanlık ödemeleri (hemodiyliz dahil) devam etti.

Teknolojik Gelişmeler Maddesinde Haksız Ödeme (Ankara Etlik Örneği): Fiili tamamlama öncesi iş azalışı anlaşması olmasına rağmen kullanım bedeli düşürülmedi.

Bakım ve Hizmet Eksiklikleri: Peyzaj ve bahçe bakımı (Konya Karatay), tıbbi cihaz temini, bakımı, laboratuvar ve görüntüleme sistemlerinin kurulmaması gibi eksiklikler tespit edildi.

Hizmet Kalitesi Düşüklüğü: Görüntüleme hizmetlerinde randevu ve laboratuvar sonuçlarında gecikmeler yaşanıyor.

Hakediş ve Mali Kontrol Zafiyeti: Laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinde hakediş kontrolü yetersiz. Pazar Testi Yapılmaması: En avantajlı fiyatı seçmek için yapılması gereken pazar testleri büyük ölçüde yapılmadı, bu da yüksek maliyetlere yol açtı."

"ÜLKEMİZİN KAYNAKLARININ YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rapordaki bu usulsüzlüklerin büyük bölümünün önceki denetimlerde de tespit edilip idarenin uyarılmasına rağmen düzeltilmediğini ve usulsüz fazla ödemelerin sürdüğünü belirten Aksaz Şahbaz, "Sonuç olarak Sayıştay raporu, yüklenici firmaların bu usulsüzlüklerle milyarlarca lira haksız kazanç elde ettiğini, kamu kaynaklarının yağmalandığını gösteriyor. Şehir Hastaneleri, sağlık hizmeti sunmaktan çok, kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasının bir aracına dönüşmüştür. İktidara ve sorumlulara sesleniyoruz. Er ya da geç bu büyük yağmanın hesabını vereceksiniz. Ülkemizin kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.