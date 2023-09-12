Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Zeliha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?

Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?

Zeliha adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Zeliha isminin anlamını araştırıyor. Peki, Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?

ZELİHA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Zeliha ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ak renge yakın, beyaza yakın ve beyaza çalan.

- Su perisi.

- Yusuf’un (a.s) hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.

ZELİHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Zeliha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zeliha adını koymak caizdir.

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