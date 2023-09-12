Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Zeliha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Zeliha ne demek? Zeliha isminin anlamı nedir?