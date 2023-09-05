Zemberek otu karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarına iyi gelen zemberek otunun faydaları dikkat çekti.

Zemberek otu; Albümin miktarını düşürür. Zatülcenp ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut karaciğer yetmezliği

-Kronik karaciğer hastalığı

-Karaciğer kistleri

-Karaciğer enfeksiyonları

-Karaciğer tümörleri

KARACİĞER HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sarılık

-Karında Şişlik ve Ağrı Hissi

-Bacaklarda ve Ayak Bileklerinde Belirgin Ödem

-Ciltte Yaygın Kaşıntı

-Koyu Renkli İdrar-Soluk Dışkı Rengi

-Dışkıda Kan

-Kronik Yorgunluk

ZEMBEREK OTU NASIL KULLANILIR?

Zemberek otunu çay şeklinde hazırlayarak, çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayı ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir. Saç uzatma konusunda ise hazırlanan Zemberek otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz. Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz. Krem şeklinde kullanmak için de ezilen zemberek otunu zeytinyağı ile kıvam vererek, yaralarınıza uygulayabilirsiniz.