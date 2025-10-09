YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesinden yapılan bilgilendirici açıklamada, şehrin birçok noktasında yürütülen zemin etüt çalışmalarının ilgili birimler tarafından titizlikle takip edildiği belirtilerek, yapılan çalışmaların sayısal verileri açıklandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

‘’Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde zemin ve temel etütleri, Zemin Etüt Birimimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda E-İmar Yönetim Sistemi üzerinden sayısal olarak dosyalar açılmaktadır. Zemin ve temel etütleri, Arazi Çalışmaları Başvuru ve Onay ile Ruhsat başvurusu başlığı altında zemin Etüt raporu onayı olmak üzere iki aşamada takip edilmektedir. Arazi Başvuru ve Onay aşamasında, sahada yapılan jeofizik çalışmalar ve jeolojik sondaj, araştırma çukuru gibi çalışmalar hassasiyetle takip edilmekte ve önemli tüm saha aşamaları video çekimleriyle kayıt altına alınmaktadır.”

Açıklamada ayrıca aşamaların tüm sürecinin izlenerek, laboratuvar deneyleriyle güçlendirildiği belirtilerek, ‘’Sahada alınan numunelerin uygun laboratuvar deneyleri yapılıp yapılmadığı kontrol edilmekte olup tüm bu süreçler sağlıklı tamamlandığında arazi onayları yapılmaktadır. Rapor başvuru onay aşamasında, arazide alınan zemin veya kaya ortamların sonuçlarına göre yapı- zemin ilişkisi veri ve geoteknik raporlar tüm hesaplamalar, parametreler, sahadaki koşullara uygun olup olmadığı, denetlenmektedir.” denildi.

Yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgilerin de verildiği açıklamada; ‘’2025 yılı içerisinde arazi başvuru onay aşamasında, toplam 83 adet başvurunun 50 adeti kapatılmış, 33 adedinin saha çalışmaları devam etmektedir. Rapor başvuru onay başvurusunda 50 adet başvurunun 40 tanesi sonuçlandırılmış olup 10 tanesinin düzeltmeleri ilgili proje müellifler tarafından yapılarak onaya alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.