Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi

Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin zemin katında yangın meydana gelirken, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 1

Yangın, Managat’ın Evrenseki Mahallesi, Yusuflar Kümeevleri mevkiinde bulunan 2 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 2

Zeynel Coşkun ve ailesi, evde kiracı olarak oturuyor.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 3

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri yangın sonrası alarma geçti.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 4

Olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 5

Yangına müdahale eden ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 6

İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, yangında evin mutfağı ve mutfakta bulunan eşyalar tamamen yandı.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 7

Zarar gören eşyalar, itfaiye görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

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Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi 8

Yangın sebebiyle ısınan piknik tüpü ise patlama ihtimaline karşı üzerine su dökülmek suretiyle soğutuldu.

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