Zemin katta çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi

Yangın, Managat’ın Evrenseki Mahallesi, Yusuflar Kümeevleri mevkiinde bulunan 2 katlı binanın zemin katında meydana geldi.
Zeynel Coşkun ve ailesi, evde kiracı olarak oturuyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri yangın sonrası alarma geçti.
Olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Yangına müdahale eden ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu.
İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, yangında evin mutfağı ve mutfakta bulunan eşyalar tamamen yandı.
Zarar gören eşyalar, itfaiye görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın sebebiyle ısınan piknik tüpü ise patlama ihtimaline karşı üzerine su dökülmek suretiyle soğutuldu.