Zencefil araba tutmasına iyi geliyor

Araba tutmasının çözümü Zencefil kullanımından geçiyor. İşte ayrıntılar…

Zencefil araba tutmasına iyi geliyor

Editör: Naim Arıoğlu

Seyahatlerde birçoğumuzun midesi bulanır. Bunu önlemenin pratik yollar var. İşte o çözüm yolları

Yolculuklarda en çok rahatsız olunan durumlardan biri araba tutmasıdır. Çoğu zaman bu durum çekilmez hal alır. Daha önemlisi çeşitli rahatsızlıklara da yol açar. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte ayrıntılı bilgiler…

LİMON SUYU

Araba tutmasını engellemek için yolculuğa çıkmadan önce limon suyu içmeniz hem bağırsak hem de mide sağlığınızı olumlu etkileyecektir.

ZENCEFİL ÇAYI

Araba yolculuğuna çıkmadan önce bir bardak zencefil çayı içmeniz, arabada midenizin bulanmasına ve baş ağrısı yaşamanıza engel olacaktır.

- Arabaya bindiğinizde cam kenarına oturmanız ve yolculuk boyunca kafanızın hareket etmemesine özen göstermeniz sağlığınız açısından olumlu bir durum olacaktır.

- Her molaya çıkmanız ve egzersiz hareketler yapmanız vücut sağlığınıza yarar sağlayacaktır.

- Yolculuk sırasında yanınızda araba tutmasını önleyecek bazı ilaçlar bulundurmanız faydalı olacaktır.

- Güneşin olduğu tarafa doğru oturmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer uzun bir yolculuk ise kalın giyinmemeye özen gösterin aksi halde ani sıcaklanmalar mide bulantısını artırır.

- Yolculuk esnasında yağsız ve tuzlu kraker yemeniz faydalı olacaktır.

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