Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğuk algınlığına iyi gelen zencefil bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

Genellikle mevsim geçişlerinde, ani sıcaklık değişimleri gündemde olduğu vakitlerde etkin olur. 200’den fazla nezleye sebep olan virüs mevcuttur. Bunlardan başlıcaları; Rinovirüsler, Koronavirüsler, Adenovirüsler ve RSV (Respiratuar Sinsitiyal Virüs)’dir. En yaygın olanı ise Rinovirüslerdir.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Zencefil çay olarak, toz halinde ve taze olarak tüketilebilir. Zencefilin faydalı bileşenleri en fazla taze kök formunda bulunur. Peki, zencefil nasıl tüketilmeli? Zencefili çay olarak tüketebileceğiniz gibi, kek ve kurabiyelere, yemek ve çorbalara ekleyerek de kullanabilirsiniz. Zencefilli kurabiye, zencefilli portakallı tavuk, zencefilli pilav bunlara örnek olarak gösterilebilir.