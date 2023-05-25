Zencefil çayı nelere iyi gelir

Zencefil çayı toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayıp enfeksiyonlara karşı savaş açıyor. Peki, zencefil çayı başka nelere iyi geliyor? İşte, ayrıntılar…

Zencefil çayı nelere iyi gelir

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan zencefil ve çayının yararları saymakla bitmiyor. İşte o yararları…

Manganez, Potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, ve demir açısından zengin bir kaynak olan zencefil, yüksek lif içeriğiyle biliniyor. Zencefilde ayrıca yüksek oranda folat, bakır, çinko sodyum mineralleri ve C, E ve B6 vitaminleri var.
Genellikle sıcak çay olarak tüketilen zencefil çayı, değişik aroması ile başka bitki çayları ile birlikte de birlikte kullanılabiliyor. İşte faydaları:

Gribe iyi geliyor
Balgam sökücü özelliği bulunuyor.
Diş ağrısını kesiyor, sancısını hafifletiyor.
Bağırsak içindeki zararlı bakterileri temizliyor.
Mide bulantısını kesiyor, karı ağrısını gideriyor.
Doğal bir ağrı kesici ve soğuk algınlığında kullanılıyor.
Zencefil çayı toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayıp enfeksiyonlara karşı savaş açıyor.

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