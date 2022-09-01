Zencefil çayı neye iyi gelir?

Manganez, Potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, ve demir açısından zengin bir kaynak olan zencefil, yüksek lif içeriğiyle biliniyor. Zencefilde ayrıca yüksek oranda folat, bakır, çinko sodyum mineralleri ve C, E ve B6 vitaminleri var.

Genellikle sıcak çay olarak tüketilen zencefil çayı, değişik aroması ile başka bitki çayları ile birlikte de birlikte kullanılabiliyor. İşte faydaları:



Zencefil çayı toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayıp enfeksiyonlara karşı savaş açıyor.

Doğal bir ağrı kesici ve soğukalgınlığında kullanılıyor.

Bağırsak içindeki zararlı bakterileri temizliyor.

Mide buluntası kesiyor, karı ağrısını gideriyor.

Balgam sökücü özelliği bulunuyor.

Gribe iyi geliyor

Diş ağrısını kesiyor, sancısını hafifletiyor.