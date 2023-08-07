Zencefil limon çayı nasıl yapılır? Zencefil limon çayı neye iyi gelir?

Soğuk algınlığında klasikleşen zencefil limon çayı gribe karşı bağışıklığı güçlendiriyor. Zencefil limon çayını demlemek sanılanın aksine kolay. Peki, zencefil limon çayı nasıl yapılır? Zencefil limon çayı neye iyi gelir?

Zencefil limon çayı nasıl yapılır? Zencefil limon çayı neye iyi gelir?

Soğuk algınlığında ilaçlara alternatif olarak ilk başvurulan karışımlardan biri de zencefil limon çayıdır. Zencefil limon çayı griple savaşta bağışıklığı güçlendirir. Peki, zencefil limon çayı nasıl yapılır? Zencefil limon çayı neye iyi gelir?

Zencefil toz veya yaş formada tüketilebilir. Her türlüsü şifalı olan zencefil iyi bir söktürücüdür. Özellikle sigara tüketenler akciğerlerinde biriken toksini zencefil yardımıyla atabilir.

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ZENCEFİL LİMON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zencefil limon çayımızı hazırlamak için bir sarımsak dişi boyutlarında taze zencefil yeterli olacaktır.

Öncelikle taze zencefili bol su ile durulayın. Kabuklarını soyduktan sonra 4 ila 6 dilim kesin.

Orta boy tencereye iki bardak su doldurun ve zencefil dilimlerini tencereye atın. Kısık ateşte 10-20 dakika kaynatın.

Demleme işlemi bittikten sonra limon dilimleri ya da taze sıkılmış limon suyu eklenir.

Toz zencefil ile hazırlamak istiyorsak; Aroma yönünden toz zencefil taze zencefile oranla çok daha güçlü tada sahiptir. Bu sebeple miktarının iyi ayarlanması son derece önemlidir.

Kaynayan suyun içinde 2 çay kaşığı toz zencefil eklenir ve ortalama 5-10 dakika demlemeye bırakılır.

Daha sonra limon suyu ya da limon kabukları eklenir. Burada önemli olan detay ise her bir bardak su için 1 çay kaşığı zencefil kullanımıdır.

ZENCEFİL LİMON ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Yüksek C vitamini oranına sahip olan limon ve doğal antioksidan kaynağı olan zencefili karıştırarak hazırlanan zencefil limon çayı, tam anlamıyla bir iltihap savardır. Yani vücut bağışıklığının güçlendirmesinde savaşçı rol alır ve vücuttaki iltihapları giderir.

Zencefil limon çayı kadınların regl döngüsünde yaşadığı sancıları gidermede etkin rol oynar.

Özellikle soğuk algınlığının baş gösterdiği rahatsızlıklarda zencefil limon çayı, ilk başvurulması gereken alternatif tedavi seçeneklerinden biri olmalıdır.

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