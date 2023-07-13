Zencefil sindirim sistemini nasıl düzenliyor

Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Yıllarca soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı etkili kabul edilen zencefil bitkisi, sindirim sistemi rahatsızlıkları için de oldukça yararlıdır.” diye konuştu. İşte bu cümlenin ayrıntıları…

Zencefil sindirim sistemini nasıl düzenliyor

Avrupa İlaç Kurumu tarafından kusma ve bulantıyı önleyici olarak kullanımının kabul edildiğine vurgu yapan Prof. Sezik, zencefilin yararlarını şöyle açıkladı:

“Bu mucizevi bitki hafif gaz, şişkinlik ve spazm şeklinde görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Zencefilin romatizma ve osteoartrit ağrılarını giderici etkileri üzerindeki çalışmalarda da epey yol alınmıştır. İltihap giderici ve spazm çözücü etkilerinin tespit edilmesi bu alandaki kullanımları destekleyen bulgulardır. Antioksidan etkisinin bulunmasıyla soğuk algınlığında veya vücut direncini artırmada, hatta bazı kanserlerde etkili olduğu ortaya konulmuştur fakat kanseri önler veya kanser ilacı demek için henüz çok erkendir.”

ZENCEFİL NASIL KULLANILMALI

Prof. Dr. Ekrem Sezik, zencefilin günümüzde en kolay tüketim yolunun poşet çay olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

“Kokulandırılmış , hoş lezzetli poşet çaylar piyasada kolayca bulunabilir. Zaman zaman zencefil çayı içmekte yarar var fakat kullanılacak miktar ve süreyi abartmamak gerekir. Bilhassa hamileler ve safra taşı bulunanlar aşırı kullanmamalıdır.”

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