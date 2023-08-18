Zencefil ve zerdeçalın mucizevi etkisi. Almanların yıllardır kullandığı tarif

Bu tarif için karmaşık malzemelere ihtiyacınız yok, muhtemelen mutfağınızda her şeyi bulabilirsiniz. Bu doğal içecek, sadece arterleri temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştiriyor.

Zencefil ve Zerdeçalın Faydaları

Zencefil ve zerdeçal, güçlü bir baharat ve harika bir şifacı ikilisidir. Bu baharatlar kanımızı temizliyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Zerdeçalda bulunan kurkumin adlı bir bileşik, iltihaplanma ve vücutta meydana gelen herhangi bir enfeksiyon durumuyla savaşabiliyor. Zerdeçal ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı oluyor. Zencefil ve zerdeçal bir araya geldiğinde ise sağlık açısından faydaları neredeyse ikiye katlanıyor. Zencefilin içerdiği antioksidan, kalp ve damar sağlığı için de fayda sağlıyor.

Aynı zamanda bir antioksidan deposu olan zerdeçal, potasyum ve demir zenginidir. Anti-bakteriyel, anti-mikrobiyal, anti-inflamatuvar özelliklere sahip zerdeçalın artrit, göz hastalıkları, kanser, Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi pek çok hastalıkta etkili olduğu bilinir. Ancak zerdeçalı takviye gıda olarak değil, baharat olarak yiyecek ve içeceklerinizle tüketmeye özen gösterin.

Nasıl Hazırlanır ve Nasıl Tüketilir?

Bu mucizevi içeceği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

2 litre musluk suyu

Kabuğu soyulmuş 4 limon (mümkünse organik)

Küçük bir parça zencefil ve zerdeçal

4 diş sarımsak

Hazırlanışı ise şöyledir:

Lavaboda, akan suyun altında limonları fırçalayın ve zencefili ve zerdeçalı yıkayın. Onları dilimler haline getirip karıştırın.

Soyulmuş sarımsağı ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun.

Her şeyi iyice karıştırıp tencereye koyun. Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın ancak kaynamalarına izin vermeyin.

Soğutulmuş sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.

Tüketimi ise şöyledir:

Her kullanımdan önce şişeyi sallayın. Günde yarım bardak şurup içmelisiniz. Aç karnına veya yemekten 2 saat önce kullanmak en iyisidir.

En iyi sonuçlar için, çözümü 3 hafta boyunca içmelisiniz. Tedaviyi tekrar etmeniz gerektiğini hissederseniz, bir hafta aradan sonra yapabilirsiniz.

Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Bu doğal içeceğin faydaları saymakla bitmiyor. İşte bazıları: