Zendaya göz kamaştırdı

Amerikalı oyuncu Zendaya, 19 Ekim 2024 tarihinde Cleveland’daki Rocket Mortgage Fieldhouse’da düzenlenen Rock & Roll Hall of Fame töreninde göz kamaştırıcı bir stil sergiledi. Cher’in Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edilmesine destek olmak için törende yer alan Zendaya, 2001 Bob Mackie Couture koleksiyonundan bir kıyafet tercih ederek kırmızı halıda boy gösterdi.

Zendaya, beyaz saten bir ceket ve altın rengi, taşlarla süslenmiş bir bodysuit ile dikkat çekti. Bu ikonik kıyafet, Bob Mackie’nin 2001 sonbahar modası koleksiyonuna ait olup, özellikle Cher’e bir saygı duruşu niteliği taşıyordu. Zendaya'nın uzun süredir birlikte çalıştığı stilist Law Roach, sosyal medya üzerinden bu özel elbisenin detaylarını paylaştı. Beyaz ipek saten bir trençkotun altına, el işçiliğiyle işlenmiş altın ve elmas boncuklar ile süslenmiş, vücudu saran bir elbise giyen Zendaya, kırmızı halıda tüm gözleri üzerine topladı.

Bob Mackie, Cher’in uzun yıllardır tercih ettiği bir tasarımcı olarak biliniyor. 1967’den bu yana Cher’i giydiren Mackie’nin tasarımları, özellikle müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cher’in yanı sıra Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Foreigner gibi müzik dünyasının efsaneleri de bu yıl Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edilen isimler arasında yer aldı.

Zendaya ve stilisti Law Roach, kırmızı halıda sık sık dikkat çeken görünümleriyle tanınıyor. Bu yılın başında Zendaya, Paris Moda Haftası’nda bir Mugler robot kostümü giyerek yine moda dünyasında büyük ilgi görmüştü.