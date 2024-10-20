Zendaya göz kamaştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zendaya göz kamaştırdı

2024 Rock & Roll Hall of Fame töreninde Cher’e saygı duruşunda bulundu. Ünlü oyuncu, 2001 Bob Mackie koleksiyonundan vintage bir elbise tercih ederek kırmızı halıda göz kamaştırdı.

Amerikalı oyuncu Zendaya, 19 Ekim 2024 tarihinde Cleveland’daki Rocket Mortgage Fieldhouse’da düzenlenen Rock & Roll Hall of Fame töreninde göz kamaştırıcı bir stil sergiledi. Cher’in Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edilmesine destek olmak için törende yer alan Zendaya, 2001 Bob Mackie Couture koleksiyonundan bir kıyafet tercih ederek kırmızı halıda boy gösterdi.

Zendaya, beyaz saten bir ceket ve altın rengi, taşlarla süslenmiş bir bodysuit ile dikkat çekti. Bu ikonik kıyafet, Bob Mackie’nin 2001 sonbahar modası koleksiyonuna ait olup, özellikle Cher’e bir saygı duruşu niteliği taşıyordu. Zendaya'nın uzun süredir birlikte çalıştığı stilist Law Roach, sosyal medya üzerinden bu özel elbisenin detaylarını paylaştı. Beyaz ipek saten bir trençkotun altına, el işçiliğiyle işlenmiş altın ve elmas boncuklar ile süslenmiş, vücudu saran bir elbise giyen Zendaya, kırmızı halıda tüm gözleri üzerine topladı.

Bob Mackie, Cher’in uzun yıllardır tercih ettiği bir tasarımcı olarak biliniyor. 1967’den bu yana Cher’i giydiren Mackie’nin tasarımları, özellikle müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cher’in yanı sıra Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Foreigner gibi müzik dünyasının efsaneleri de bu yıl Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edilen isimler arasında yer aldı.

Zendaya ve stilisti Law Roach, kırmızı halıda sık sık dikkat çeken görünümleriyle tanınıyor. Bu yılın başında Zendaya, Paris Moda Haftası’nda bir Mugler robot kostümü giyerek yine moda dünyasında büyük ilgi görmüştü.

zendaya-cher-outfit-rock-and-roll-hall-of-fame.webp

zendaya-101924-2-2a413e5a47674facaee7d352660aade1.webp

zendaya-101924-1-e1b4ba7f744d45278e16388477b92018.webp

Son Haberler
Son dakika... İbrahim Kaboğlu baro başkanı oldu
Son dakika... İbrahim Kaboğlu baro başkanı oldu
Sultangazi’deki Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi dağıtıldı
7'inci Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi dağıtıldı
Bebekleri görev dağılımı yaparak öldürüyorlarmış. Yenidoğan çetesinin organizasyon şeması ortaya çıktı
Bebekleri görev dağılımı yaparak öldürüyorlarmış. Yenidoğan çetesinin organizasyon şeması ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılmayan bir bu kalmıştı! Yeni bir uygulama geliştirildi
Sosyal medyada paylaşılmayan bir bu kalmıştı! Yeni bir uygulama geliştirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak